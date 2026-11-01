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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Orhan Ak: İlk yarının sonunda talihsiz bir gol yedik

        Orhan Ak: İlk yarının sonunda talihsiz bir gol yedik

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Süper Lig'in 10. haftasında 2-0 yenildikleri Trabzonspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarının son dakikalarında talihsiz bir gol yediklerini belirten Ak, "Özellikle ilk yarıda bütün planlarımızı uyguladık ama bunun karşılığını alamadık. İlk yarının sonunda yediğimiz talihsiz bir gol var. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyonlar var. 2-0'dan sonra Trabzonspor'a karşı geri dönmek kolay değil." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 19:30 Güncelleme:
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        "İlk yarının sonunda talihsiz bir gol yedik"

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu.

        "İLK YARININ SON DAKİKALARINDA TALİHSİZ BİR GOL YEDİK"

        Üzgün olduklarını belirten Ak, "Özellikle ilk yarıda bütün planlarımızı uyguladık ama bunun karşılığını alamadık. İlk yarının sonunda yediğimiz talihsiz bir gol var. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyonlar var. 2-0'dan sonra Trabzonspor'a karşı geri dönmek kolay değil. Önümüze bakacağız. Bir yerde bir kırılma olacak ama umarım bu hafta olur. Önümüzdeki hafta bize göre sezonun ilk yarısının final müsabakası olacak nitelikte. Umarım istediklerimizi yaparız ve kırılma maçımız olur" diye konuştu.

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        #Orhan Ak
        #Gaziantep FK
        #süper lig
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