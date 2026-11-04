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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması: Cuma gününe alarm kurduk ve bekliyorum

        Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması: Cuma gününe alarm kurduk ve bekliyorum

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Alman ekibi Freiburg'u konuk edecek Trabzonspor'da Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 16:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Cuma gününe alarm kurduk ve bekliyorum"

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Alman ekibi Freiburg'u konuk edecek Trabzonspor'da Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

        "THOMAS REIS'İN GELİŞİNDEN SONRA YUKARIYA DOĞRU BİR İVME YAKALADIK"

        Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan ise Teknik Direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından takımda olumlu bir değişim yaşandığını söyleyerek, "Thomas Reis geldikten sonra her maça tek tek bakıyoruz. Her karşılaşmayı ayrı değerlendiriyoruz. Yoğun bir tempomuz var ve bunun meyvelerini alıyoruz. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Ortaya çıkan tablo da bunun sonucu" ifadelerini kullandı.

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        Teknik heyetin takıma katkısına dikkat çeken Tufan, "Hocamızın gelişinden sonra yukarıya doğru bir ivme yakaladık. Hocamızın yardımcıları da bizi çok iyi hazırlıyor. Nerede ciddi, nerede daha neşeli antrenman yapacağımızı çok iyi analiz ediyorlar. Durumumuzdan memnunuz. Yarın da bu çalışmanın karşılığını alacağımız maçlardan birini oynayacağız. Umarım bu olumlu gidişatımız devam eder" diye konuştu.

        "KULÜBE BAĞLILIĞIMI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM"

        Trabzonspor'a olan bağlılığını sahada göstermeye çalıştığını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "İsimler her zaman gelip geçici, önemli olan kulüpler. Ben de kulübüme olan bağlılığımı ortaya koymaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Yarın zor bir maç olacak. Alman futbol ekolünü en iyi bilen isimlerden biri Thomas Reis hocamız. Sakat oyuncularımız var ancak bu bizim için bir engel değil. Yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Taraftarlarımıza güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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        "CUMA GÜNÜNE ALARM KURDUK VE BEKLİYORUM"

        A Milli Futbol Takımı'nda yeniden forma giymek istediğini belirten Ozan Tufan, "Milli takımda olmak her oyuncunun hayalidir. Ben de o futbolculardan biriyim. Yeniden milli takıma dönmek isterim. Sergen hocayla bu konuda herhangi bir iletişimim olmadı ancak tekrar milli takıma çağrılma konusunda beklentim var. Cuma gününe alarm kurduk ve bekliyorum. Bekleyip, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #Ozan Tufan
        #Milli Takım
        #trabzonspor
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