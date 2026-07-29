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        Haberler Spor Voleybol Özgür Benzer Galatasaray'da

        Özgür Benzer Galatasaray'da

        Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, son olarak İBB Spor Kulübü forması giyen Özgür Benzer'i kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 16:58 Güncelleme:
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        Özgür Benzer Galatasaray'da

        Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, pasör Özgür Benzer'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz, üç yıl sarı kırmızılı formamızı terletecek. Kulüp kariyerine İBB Spor Kulübü'nde başlayan ve 4 sezon formasını giyen oyuncumuz pasör, önümüzdeki üç sene Galatasaray'da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek. Özgür Benzer'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

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