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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Panathinaikos: 92 - Fenerbahçe Tarfin: 74 | MAÇ SONUCU

        Panathinaikos: 92 - Fenerbahçe Tarfin: 74 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki 4. maçında Yunan ekibi Panathinaikos'a deplasmanda 92-74 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 23:40 Güncelleme:
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        F.Bahçe, Atina'da farklı mağlup

        EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin, dördüncü hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.

        Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Yunanistan temsilcisi ise 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

        Salon: Telekom Center

        Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

        Panathinaikos AKTOR: Kalaitzakis, Grant, Yabusele 8, Mitoglou 8, Mantzoukas 2, Francisco 17, Badio 7, Hayes-Davis 19, Rogkavopoulos 10, Lessort 19, Bonga, Fall 2

        Fenerbahçe Tarfin: Bingham 5, Horton Tucker 9, Forrest 2, Key 13, Shields 6, Baldwin 9, Melli 9, Sertaç Şanlı, Juzang 10, Clyburn 6, Silva 2, Sargiunas 3

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        1. Periyot: 27-24

        Devre: 46-41

        3. Periyot: 67-55

        Beş faulle çıkanlar: 29.06 Melli, 33.23 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin)

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        #fenerbahçe
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        #EuroLeague
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