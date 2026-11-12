Paris Basketbol: 111 - Fenerbahçe Tarfin: 109 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU

Gün Başlıyor - 11 Kasım 2026 (ABD-İran Müzakereleri Yine Tıkandı)

ABD-İran müzakereleri yine tıkandı. Fabrikadaki patlama soruşturması. İzmir'de 11 kişiye gözaltı kararı. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü. İlham Aliyev COP31 için Antalya'da. Emine Erdoğan'dan diplomasi trafiği. Cafer Mahiroğlu soruşturmasında... Daha Fazla Göster ABD-İran müzakereleri yine tıkandı. Fabrikadaki patlama soruşturması. İzmir'de 11 kişiye gözaltı kararı. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü. İlham Aliyev COP31 için Antalya'da. Emine Erdoğan'dan diplomasi trafiği. Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga. Dünyanın gözü COP31'e çevrildi. Trump kaybedince sistemi suçladı. Arap partilerinden Eisenkot'a destek. Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sundu. Daha Az Göster