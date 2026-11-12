Paris Basketbol: 111 - Fenerbahçe Tarfin: 109 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU
EuroLeague'nin 11. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda normal süresi 92-92 biten mücadelenin uzatmalarında Paris Basketbol'a 111-109 mağlup oldu. Sarı Lacivertliler, bu sezon EuroLeague'deki 4. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'nin 11. haftasında konuk olduğu Paris Basketbol'a normal süresi 92-92 biten karşılaşmanın uzatmalarında 111-109 yenildi.
FENERBAHÇE TARFİN, PARIS'E DİŞ GEÇİREMEDİ
Accor Arena'daki karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 23-14 geride tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-43 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte toparlanan sarı-lacivertliler, farkı kapatarak skoru 72-72'ye getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte de eşitlik bozulmadı ve normal süre 92-92 sona erdi.
Uzatma bölümünde üstünlüğü ele alan Paris Basketbol, parkeden 111-109 galip ayrıldı.
Frank Ntilikina 22 ve TJ Warren 19 sayıyla Fransa ekibinin galibiyetinde önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Talen Horton Tucker'ın 32 ve Wade Baldwin'in 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
FENERBAHÇE 4. KEZ MAĞLUBİYET YAŞADI
Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de bu sezon 4. mağlubiyetini yaşadı. Paris Basketbol ise üst üste 4. galibiyetini elde etti. Fransız temsilcisinin bu sezonki mağlubiyet sayısı 6'da kaldı.
BİR SONRAKİ RAKİP ASVEL
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 12. haftasında sahasında LDLC ASVEL'i konuk edecek.
Paris Basketbol ise Barcelona deplasmanına çıkacak.