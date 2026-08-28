Partizan'a 2 maçta 2 gol atan Enes Ünal Getafe'yi UEFA Konferans Ligi'ne taşıdı!
UEFA Konferans Ligi'nde Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Partizan engelini aşarak yoluna devam etti. Milli futbolcu, 2 maçta 2 gol kaydetti.
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 00:37 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, Partizan ile kozlarını paylaştı.
Sırbistan'da oynanan mücadeleyi Partizan 2-1 kazanırken, ilk maçtan 3-1 galip ayrılan Getafe toplamda 4-3'lük skorla tur atlamayı başardı.
Partizan'ın gollerini 53. dakikada Jefferson ve 76. dakikada Kojzek kaydetti. Getafe'nin tek golünü ise 69. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti. Enes Ünal maçta 82 dakika sahada kaldı.
MİLLİ YILDIZDAN ŞOV
İlk maçta da gol atmayı başaran Enes Ünal, Getafe'nin Konferans Ligi'nde yoluna devam etmesini sağlayan isimler arasında yer aldı. Milli golcümüz Getafe'de çıktığı 3 maçta 3 gol kaydetti.
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