Pendikspor: 1 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Pendikspor ile Bodrum FK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci beraberliğini alan Pendikspor, haftayı 10 puanla tamamladı. Bodrum FK ise puanını 8'e çıkardı.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 19:05 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Pendikspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü 55'te Ege Bilsel atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 65. dakikada Emrah Başsan kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde oynadığı son iki maçta berabere kalan Pendikspor, puanını 10'a çıkardı. Bodrum FK ise haftayı 8 puanla tamamladı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Sivasspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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