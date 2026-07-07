Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Portekiz'de Roberto Martinez görevinden istifa etti!

        Portekiz'de Roberto Martinez görevinden istifa etti!

        2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda veda eden Portekiz'de teknik direktör Roberto Martinez görevinden ayrıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 01:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Portekiz'de Roberto Martinez istifa etti!

        2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İspanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, görevinden ayrıldığını duyurdu.

        "BU PORTEKİZ'DEKİ SON MAÇIMDI"

        Martinez, "Portekiz'e Dünya Kupası'nı kazanmak için geldim. Kazanamadıktan sonra devam etmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu Portekiz Milli Takımı'ndaki son maçımdı." dedi.

        52 yaşındaki çalıştırıcı, "Başkan ve yönetim artık yeni teknik direktörü seçme imkanına sahip. Başkan her zaman çalışmamı destekledi ama sözleşmem sona eriyor. Söylenecek çok fazla şey yok." ifadelerini kullandı.

        Deneyimli teknik adam, "Portekiz halkına teşekkür etmek istiyorum. Tarif edemeyeceğim kadar gurur duyduğum inanılmaz bir dönemdi. Taraftarların ve tüm halkın gücünü, enerjisini yanımda götürüyorum." diye konuştu.

        İspanya yenilgisiyle ilgili de değerlendirme yapan Martinez, "Üzgün şekilde bitiriyoruz. İstediğimiz sonuç bu değildi. Rakibimiz favorilerden biriydi ama bu, yapmak istediklerimizi engellemedi. Savunmada cesurduk, agresiftik ve iyi savunduk." dedi.

        Portekiz'deki görevine 2023 yılında başlayan Roberto Martinez, bu süreçte 2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hamaney' e Tahran'da veda töreni

        ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde veda töreni yapıldı. Törene binlerce kişi katıldı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        Trump'tan Balogun itirafı: FIFA da sessizliğini bozdu!
        Trump'tan Balogun itirafı: FIFA da sessizliğini bozdu!
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu