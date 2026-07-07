Portekiz'de Roberto Martinez görevinden istifa etti!

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İspanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, görevinden ayrıldığını duyurdu.

"BU PORTEKİZ'DEKİ SON MAÇIMDI"

Martinez, "Portekiz'e Dünya Kupası'nı kazanmak için geldim. Kazanamadıktan sonra devam etmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu Portekiz Milli Takımı'ndaki son maçımdı." dedi.

52 yaşındaki çalıştırıcı, "Başkan ve yönetim artık yeni teknik direktörü seçme imkanına sahip. Başkan her zaman çalışmamı destekledi ama sözleşmem sona eriyor. Söylenecek çok fazla şey yok." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Portekiz halkına teşekkür etmek istiyorum. Tarif edemeyeceğim kadar gurur duyduğum inanılmaz bir dönemdi. Taraftarların ve tüm halkın gücünü, enerjisini yanımda götürüyorum." diye konuştu.

İspanya yenilgisiyle ilgili de değerlendirme yapan Martinez, "Üzgün şekilde bitiriyoruz. İstediğimiz sonuç bu değildi. Rakibimiz favorilerden biriydi ama bu, yapmak istediklerimizi engellemedi. Savunmada cesurduk, agresiftik ve iyi savunduk." dedi.

Portekiz'deki görevine 2023 yılında başlayan Roberto Martinez, bu süreçte 2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.