Porto'dan stoper takviyesi: Chris Smalling
Portekiz temsilcisi Porto, bonservisi elinde olan 36 yaşındaki İngiliz stoper Chris Smalling'i transfer ettiğini duyurdu.
Giriş: 30 Eylül 2026 - 21:16 Güncelleme:
Portekiz ekibi Porto, tecrübeli İngiliz stoper Chris Smalling'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Manchester United ile 2 İngiltere Premier Lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Smalling, Roma ile de Konferans Ligi kupasını kaldırmıştı.
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