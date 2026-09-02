Potanın Perileri 3. kez Dünya Kupası'nda!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda 3. kez sahne alacak.

Ay-yıldızlılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'yla 8 yıllık özleme son verecek.

Dünya Kupası'nda ilk kez 2014'te mücadele eden milli takım, 4. olarak önemli bir başarıya imza attı.

2018 Dünya Kupası'nı 10. tamamlayan Türkiye, 2022'deki turnuvaya ise katılma hakkı kazanamadı.

İLK DÜNYA KUPASI'NDA MADALYANIN KIYISINDAN DÖNDÜ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk kez katıldığı 2014 Dünya Kupası'nda 4. olarak önemli bir başarıya imza attı.

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Ay-yıldızlılar, ev sahibi olduğu organizasyonda Fransa, Kanada ve Mozambik ile B Grubu'nda yer aldı.

Ankara'da oynanan tüm maçları kazanarak grubu lider tamamlayan milli takım, doğrudan çeyrek finale yükseldi. A Milli Takım, İstanbul'da yapılan çeyrek final müsabakasında Sırbistan'a 62-61 üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde İspanya'ya 66-56 yenilen Türkiye, üçüncülük maçında ise Avustralya'ya 74-44 mağlup olarak bronz madalyayı kazanamadı ve turnuvayı 4. tamamladı.

2018'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Ay-yıldızlı ekip, son kez katıldığı 2018 Dünya Kupası'nda istediği performansı sergileyemedi.

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Milliler, İspanya'nın Tenerife kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Avustralya, Nijerya ve Arjantin ile B Grubu'nda mücadele etti.

Tek galibiyet alabildiği grubu üçüncü sırada bitiren Türkiye, eleme turu oynamaya hak kazandı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya 78-61 yenilerek elendi ve Dünya Kupası'nı 10. sırada tamamladı.

MİLLİ TAKIM 457 RESMİ MAÇA ÇIKTI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde 457 resmi maç oynadı.

Ay-yıldızlılar, 1964 yılında Batı Almanya'ya karşı Münih'te yaptığı maçlarla başlayan serüvende geride kalan 457 müsabakanın 268'ini kazandı, 189'undan yenilgiyle ayrıldı.