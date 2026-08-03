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        Haberler Spor Futbol PSV Eindhoven: 0 - Az Alkmaar: 4 | MAÇ SONUCU

        PSV Eindhoven: 0 - Az Alkmaar: 4 | MAÇ SONUCU

        Hollanda Süper Kupa finalinde PSV Eindhoven'ı 4-0 yenen Az Alkmaar, organizasyonda 17 yıl sonra zafere ulaştı. PSV Eindhoven, 9. dakikada Joey Veerman'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 01:43 Güncelleme:
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        Hollanda'da Süper Kupa Az Alkmaar'ın!

        Futbolda 2026 Hollanda Süper Kupası'nı, PSV'yi 4-0 yenen AZ Alkmaar kazandı.

        Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanan maçta, 2025-2026 sezonu Hollanda Birinci Ligi (Eredivisie) şampiyonu PSV ile Hollanda Kupası'nın sahibi AZ Alkmaar karşılaştı.

        Veerman'ın 9. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan PSV karşısında AZ Alkmaar, Meerdink'in 25, Patati'nin 51, Dijkstra'nın 58 ve Daal'ın (penaltıdan) 66. dakikada attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

        AZ Alkmaar, 2009'dan bu yana ilk, tarihindeki 2'nci Hollanda Süper Kupası şampiyonluğunu elde etti.

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