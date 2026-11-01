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        Haberler Spor Futbol İspanya Racing Santander: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Racing Santander: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Real Madrid, deplasmanda Racing Santander'i 3-0 mağlup etti. Kylian Mbappe (p), Jude Bellingham ve Yan Diomande'nin golleriyle ligde üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 27'ye çıkardı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2. golde Jude Bellingham'a yaptığı asistle beraber mücadeleye damgasını vurdu. Racing Santander ise 11 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 20:42 Güncelleme:
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        Arda asist yaptı, R.Madrid farka koştu!

        İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Real Madrid, Racing Santander'la deplasmanda karşılaştı. Racing Santander'in ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi kazanan 3-0'lık skorla Real Madrid oldu.

        REAL MADRID İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

        Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 11. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

        Golden yalnızca iki dakika sonra Racing Santander beraberliğe çok yaklaştı. Bernardo Silva'nın hatalı pasında topu kazanan Iker Luque'nin ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu kaleci Thibaut Courtois ayağıyla kurtardı.

        Real Madrid, 21. dakikada farkı ikiye çıkardı. Arda Güler'in asistinde Jude Bellingham topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

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        dakikada ise Yan Diomande sahneye çıktı. Korner sonrasında savunmadan uzaklaştırılan topu ceza sahası dışından gelişine kaleye gönderen Diomande, şık bir gole imza atarak farkı üçe yükseltti.

        İlk yarı Real Madrid'in 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        ARDA GÜLER GÖZ DOLDURDU

        Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, hücum organizasyonlarında üstlendiği rolle dikkat çekti.

        Karşılaşmanın 7. dakikasında Trent Alexander-Arnold'un yerden ortasına gelişine vuran Arda, topu auta göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı.

        Milli yıldız, 21. dakikada ise Jude Bellingham'ın golünün asistini yaparak takımının ikinci golünde doğrudan pay sahibi oldu.

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        Hücum hattında hareketli bir görüntü ortaya koyan Arda Güler, 67. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

        ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

        Geçen hafta El Clasico'yu kazanarak moral bulan Real Madrid, üst üste 4. galibiyetini elde etti ve 27 puanla zirve takibini sürdürdü.

        Santander ise 11 puanda kaldı.

        REAL MADRID'İN FİKSTÜRÜ

        Real Madrid, hafta içinde AEK Atina'ya konuk olduktan sonra Valencia deplasmanına gidecek.

        Racing Santander ise Malaga deplasmanına gidecek.

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