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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rafael van der Vaart'tan Leroy Sane'ye: Korkak gibi oynuyor ama büyük potansiyeli var!

        Rafael van der Vaart'tan Leroy Sane'ye: Korkak gibi oynuyor ama büyük potansiyeli var!

        Hollanda-Almanya maçı öncesi açıklamalarda bulunan Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Leroy Sane hakkında konuştu. Sane'nin Kylian Mbappe potansiyeline sahip olduğunu belirten Vaart, "Düşünüyorsunuz ki korkak gibi oynuyor, ama çok büyük potansiyeli var." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        "Korkak gibi oynuyor ama büyük potansiyeli var"

        Kariyerinde Aajx, Real Madrid, Tottenham gibi kulüplerin formasıni giyen Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Hollanda-Almanya maçı öncesi Bild'e konuştu.

        Rafael van der Vaart, Galatasaray'ın Alman oyuncusu Leroy Sane'nin Kylian Mbappe potansiyeline sahip olduğu ancak bu potansiyeli bir türlü ortaya çıkaramadığını belirtti.

        "KORKAK GİBİ OYNUYOR AMA ÇOK BÜYÜK POTANSİYELİ VAR"

        Hollandalı eski futbolcu "Hangi Alman milli futbolcunun Hollanda vatandaşlığına geçmesini isterdi?" sorusuna, "Leroy Sane! ve sonra, yardımcı antrenör olarak, onu her gün uyarırdım. Çocukta Kylian Mbappe'nin kalitesi var, ama sonunda ortaya çıkmıyor ve bu bazen beni neredeyse kızdırıyor. Düşünüyorsunuz ki korkak gibi oynuyor, ama çok büyük potansiyeli var." yanıtını verdi.

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        GALATASARAY KARNESİ

        Bugüne kadar sarı-kırmızılı formayı 50 maçta giyen çıkan Leroy Sane, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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        #rafael van der vaart
        #galatasaray
        #Leroy Sane
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