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        Haberler Spor Futbol Transfer İtalya David Alaba'nın yeni adresi Udinese oldu

        David Alaba'nın yeni adresi Udinese oldu

        İtalyan ekibi Udinese, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren David Alaba'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        David Alaba'nın yeni adresi Serie A oldu

        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba’yı renklerine bağladı.

        İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon Real Madrid ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2027'ye kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.

        Kulübün sitesine transferini değerlendiren Alaba, "Kariyerim boyunca birçok deneyim yaşadım ve çok şey kazandım. Ancak hala kazanmak ve rekabet etmek istiyorum." dedi.

        Deneyimli futbolcu, 2009-2021 yıllarında Bayern Münih ve 2021-26 arasında Real Madrid formalarını giymişti.

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        #real madrid
        #David Alaba
        #Udinese
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