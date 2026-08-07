Real Madrid, Vinicius Junior ile sözleşme yeniledi!
Real Madrid, Vinicius Junior ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Brezilyalı yıldız, 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 00:05 Güncelleme:
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ile 2032 yılına kadar sözleşme yeniledi.
Madrid temsilcisi, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki yıldız oyuncusunu yeni sözleşmeyle takımda tuttu.
Temmuz 2018'de Brezilya'nın Flamengo takımından Real Madrid'e transfer olmasından bu yana tüm kulvarlarda 375 maça çıkan ve 128 gol atan Vinicius Junior, 3 LaLiga, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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