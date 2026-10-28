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        Haberler Spor Futbol Real Sociedad: 2 - Fenerbahçe arsaVev: 0 | MAÇ SONUCU

        Real Sociedad: 2 - Fenerbahçe arsaVev: 0 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İspanya temsilcisi Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 23:55 Güncelleme:
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        F.Bahçe, Sociedad'a mağlup oldu

        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu İspanya'nın Real Sociedad takımına 2-0 yenildi.

        San Sebastian şehrindeki Zubieta Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdi.

        İkinci yarıda Maren Lezeta ve Ainhoa Marin ile goller bulan İspanyol takımı, müsabakayı 2-0 kazandı.

        Fenerbahçe'de Maria Alves, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Müsabakanın rövanşı, 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

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