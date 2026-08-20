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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Recep Uçar: İyi bir sonuçla lige devam etmek istiyoruz

        Recep Uçar: İyi bir sonuçla lige devam etmek istiyoruz

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Cumartesi günü dolu tribünler önünde kendi evimizde iyi sonuç alarak lige devam etmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 18:59 Güncelleme:
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        "İyi bir sonuçla lige devam etmek istiyoruz"

        Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 2’nci haftasında cumartesi günü saat 19.00'da kendi sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

        Maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili ekibin teknik direktörü Recep Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde saha kenarında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "GEÇEN SEZONU İYİ BİTİRDİK"

        Sezona Konyaspor galibiyetiyle başlamanın takımda büyük bir moral yarattığını belirten Uçar, "Sezona kazanarak başlaya bilmek çok güzel bir duygu. Yanılmıyorsam tam altı sezon sonra ilk defa sezona galibiyetle başladık. Buda camiamızı mutlu etti. Geçen sezon bence iyi bitirmiştik. Bu sezona da iyi başladık. Bu ilk galibiyet geçen sene mayıs ayında göreve gelen Ali Zeki Saruhan ve yönetimi de mutlu ettiğimiz içinde ayrıca mutlu olduk" dedi.

        "İYİ SONUÇ ALARAK LİGE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        Hafta sonu oynanacak Samsunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uçar, "Samsun takımı son yılların en başarılı takımlardan bir tanesi. 2 sene önce ligi 3'üncü bitiren, geçen sene ilk 7'de yer alan Konferans Lig'inde bizi başarıyla temsil eden bir takım. Onlarda bir gençleşeme sürecinde olsalar da son maçı izlediğimizde güçlerinde pek fazla bir şey kaybetmediklerini görüyoruz. Dolayısıyla planlı organize bir takım olmaya devam ediyorlar. Bence çok iyi bir teknik adamları iyi de kadroları var. Zor bir maç bizi bekliyor. Evimizdeyiz. Biz evimizde iyi oynayan bir takımız seyircimizin de desteğini arkamıza alarak kazanmak istiyoruz. Çalışan fedakar bir oyuncu grubumuz var. Stadımızın dolu olması bizim oyunumuzu kalitesiyle coşkusunu arttırıyor. İnşallah cumartesi günü dolu tribünler önünde kendi evimizde iyi sonuç alarak lige devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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        "HÜCUM HATTINA 2 TANE OYUNCU KATMAK İSTİYORUZ"

        Transfer süreciyle ilgili konuşan deneyimli teknik direktör Uçar, "Transfer gün gün değişebilen bir süreç. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Özelikle hücum hattına 2 tane oyuncu katmak istiyoruz. Bu noktada ciddi çalışmalarımız var. Yönetimimizde bu noktada özverili bir şekilde çalışıyor. İnşallah son günlere kalmadan oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" dedi.

        "TAKIM OLARAK GENÇLEŞME SÜRECİNDEYİZ"

        Kadronun gençleştiğini söyleyen Uçar, "Biz şuan için 6 tane oyuncu kadromuzda dahil ettik. En yaşlısı 27 yaşında olan Tayyip Talha. Bizde takım olarak gençleşme sürecindeyiz. Dikite, bizim için iyi bir altı numara. İspanya'da aldığı 2 maçlık bir ceza vardı. Onunla alakalı hukuki süreç devam ediyor. Hafta sonu aramızda olup olmayacağı da bugün-yarın netleşecek" ifadelerini kullandı.

        "LİSTEMİZDE YOK"

        Mauro Icardi'nin transfer söylentileriyle ilgili konuşan Uçar, "Bugüne kadar size hep gerçekleri söyledim. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Listemizde olan oyuncu değil' dedi.

        "ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDEN MEMNUNUM"

        Altyapıyla ilgili soruyu yanıtlayan Uçar, "Fırsat buldukça onları takip eden biriyim. Slovenya ve Erzurum kampımıza U16 takımından kaleci Hasan, U17 takımından Mustafa, U19'dan Yakup gibi oyuncularımızı kampa götürdük. Ve hala bizimle devam ediyorlar. İyi de performans sergiliyorlar. Ara ara çağırdığım oyuncular var. Dün itibariyle antrenmanlarını seyrettim. Yine düşündüğümüz ve ihtiyaç duyduğumuzda aramıza katılıp destek verecek arkadaşlarımız var. Onlara ilettim halindeyiz. Çocukların gelişiminden genel olarak memnunum" diye konuştu.

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        #Recep Uçar
        #konyaspor
        #süper lig
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