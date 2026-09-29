Rıza Kayaalp: Dünya Şampiyonası'nı kazanacak güçteyim

Dünya Güreş Şampiyonası, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde başkent Astana'da yapılacak. "Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan tek Türk güreşçi" ünvanının sahibi Rıza Kayaalp de bu önemli organizasyonda mindere çıkacak.

13 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğunun yanı sıra 3 olimpiyat madalyası bulunan "Türk güreşinin yaşayan efsanesi" Kayaalp, Kazakistan'da başarılarına bir yenisini daha eklemeye çalışacak.

Dünya şampiyonalarında 2023'ten sonra yeniden boy gösterecek Rıza Kayaalp, form durumu, hedefleri, ailesi ve dizi oyunculuğu deneyimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, "13. Avrupa şampiyonluğu gururunu yaşadık, ülkemize yaşattık, rekoru kırdık." sözleriyle başlayan milli güreşçi, "Artık Dünya Şampiyonası zamanı geldi. Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanıp orada da gücümü göstermeyi hedefliyorum." dedi.

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Asıl amacının olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Rıza, "Olimpiyat yolunda kendimi güçlü tutabilmem için buralara girmem lazım. Hedefim, yüzde 100 olimpiyatlar. Olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmak için gücümü korumak, güreşin içinde kalmak adına buralara katılmam gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini güçlü hissettiğini dile getiren tecrübeli güreşçi, şöyle devam etti:

"Dünya Şampiyonası'na 1 ay kaldı. Allah'a şükür yapabilecek güç ve kuvvete sahip olduğumu düşünüyorum. Şimdiye kadar 10 kez dünyada, 15 kez Avrupa'da, 3 kez de olimpiyatta madalya kazandım. Bu, dünyada tek. Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda toplam 28 madalyayla dünya tarihinde en fazla madalya kazanan sporcuyum. İnşallah bunun yanına yenisini ekleyeceğiz. Aslında yapacağımız farklı bir şey yok, gideceğiz ve savaşacağız. Kendimi güçlü hissediyorum. O yönden bir sıkıntım yok. Sadece birtakım ayarlamalar yapmam lazım. Kilomu biraz daha aşağı çekip gücümü koruyarak hızlanmam gerekiyor. O zaman büyük fark olacağını düşünüyorum. Önemli olan istemek, arzu etmek. Tabii Allah'ın da izniyle, yardımıyla yine minderde savaşarak galip çıkmayı hedefliyorum. Sonuçta tecrübeli bir sporcuyuz. Yıllarca emek verdik, birçok şampiyonaya katıldık. Uzun zamandır güreşmesem de bunu Avrupa'da zaten gösterdim. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda aynısını sergilemek istiyorum. Her maç benim için bir final olacak. Çıkıp maçımı aldığım, savaştığım sürece bir sıkıntı olmaz inşallah."

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Arnavutluk'taki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda rakiplerinin sportmenlik dışı hareketlerine maruz kalan Rıza Kayaalp, "Dünya Şampiyonası'nın da sert geçmesini bekliyor musun?" sorusuna, "Bekliyorum. Birtakım farklı şeyler olursa bekliyorum. Önemli değil, zaten kendimi ona göre hazırlayacağım. Aslında benim için ilk gün grupta iyi adamları yenmek daha iyi." yanıtını verdi.

İstanbul'daki AIGA Global Grappling Serisi'ne katılan ve Rumen Alexuc Ciurariu ile yaptığı karşılaşmayı kazanan Rıza, "O turnuvaların, liglerin dünyada çoğalması, ülkemizde de yapılması güzel bir şey. Seni takip eden insanlara tribünden seni izlemeleri için fırsat sunuyorsun. Nasıl bir futbol seyircisi her hafta maça gidiyorsa... O yönden güzel. Tabii ki bu liglerden birçok güreşçi maddi kazanç da sağlıyor." diye konuştu.

EN BÜYÜK MOTİVASYONU DEVLETİNE OLAN VEFA BORCU

Kariyerinde önemli şampiyonluklar yaşamasına rağmen her organizasyona motivasyonunu yüksek tutarak hazırlanmayı nasıl başardığıyla ilgili soru üzerine Rıza, şunları kaydetti:

"Değişik bir sporcuyum bu yönden. Yaptıklarıyla övünen biri değilim. Gurur duyuyorum ama yaptığını unutan, her zaman ilerisine bakan, sıfırdan başlayan bir sporcuyum. Zaten böyle düşünerek bu madalyaları kazandık. Allah'a şükür, Allah bize ne kibir ne ego vermiş, hiçbir şey yok. Amacım yaptığım işi en iyi şekilde yapabilmek, kamplarda yediğimiz yemeğin hakkını verebilmek, şanlı bayrağımızı bir kez daha dalgalandırabilmek. Hedefimiz, bizi köyden alıp yetiştiren devletimize vefamızı sonuna kadar ödeyebilmek. Bu bilince sahip bir sporcu olarak her zaman kendimi daha güçlü bir şekilde hazırlıyorum. Çünkü devlet bize başarı kazanmamız için o imkanları sunuyor. Bizim de bunun karşılığını vermemiz gerekiyor."

OLİMPİYATLARA ÖZEL HAZIRLANACAK

Rıza Kayaalp, en büyük hedefi olan olimpiyat altın madalyasını kazanmak için Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na özel bir programla hazırlanacağını belirtti.

"Olimpiyatlara farklı hazırlanacağım." diyen milli sporcu, "Belki de son 8-9 ay diyet yapacağım. Performansımı, antrenmanlarımı ona göre belirleyeceğim. Olimpiyatlara çok düzenli hazırlanmam lazım. Bunun farkındayım, bilincindeyim. Bu şampiyonalara da katılıp her zaman güreşin içinde kalıp gücümü, kuvvetimi, güreşe olan isteğimi korumam gerekiyor. En büyük hayalim olimpiyat şampiyonluğu. Orada formumun zirvesinde olmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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"CUMHURBAŞKANIMIZ HER ZAMAN YENİ BİR BAŞARI İSTER"

Müsabakalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür eden Rıza, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın döneminde hep başarılarımızı kazandık. Yeteneğimizi ülkemiz adına kullanmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız da başarılarımızı görüyor ve normal olarak yenisini istiyor. Biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Allah razı olsun devletimizden, bizden tek istediği şey madalya kazanmak. Bunun gereğini yaptığımı düşünüyorum. 'Yediğin yemeğin karşılığını verebilmen gerekiyor' düşüncesine sahip olabilmek çok önemli. Cumhurbaşkanımız da bizi ayrı bir seviyor. Allah razı olsun, düğünüme kadar geldi, nikah şahidim oldu. Yıllarca maçtan sonra hep arar tebrik eder. Her zaman da yeni bir başarı ister. Biz de bunu karşılamaya çalışıyoruz."

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OYUNCULUĞA "ŞAMPİYONA" ARASI

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alarak oyunculuk deneyimi de yaşayan Rıza Kayaalp, tarihi bir dizide oynamanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.

Elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getiren Rıza, "Oyunculuk da hafiften varmış gibi, onu da gördük. Sezon finali güzel geçti. Yeni sezonda ufak roller aldık ama ikisini bir arada yürütmek gerçekten zor. O yüzden biraz ara verdik. Çünkü Dünya Şampiyonası var, sonuçta asıl yaptığım iş bu. Dizilerde gerçekten çok büyük emek var, orası da kolay değil. Sabahtan akşama kadar ayakta duruyorsunuz, tekrar tekrar çekimler oluyor. Zor ama zevkli." diye konuştu.

KIZLARIYLA ANTRENMAN YAPTI

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, röportajın ardından kızları Ay Vera ve Beray ile minderde oyun oynadı ve antrenman yaptı.

Ay Vera ile halata tırmanma yarışı da yapan Rıza, kampların en olumsuz yanının ailesinden uzak kalmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ayrı kalınca çok üzülüyorum. Onlardan 1-2 gün dahi ayrı kalsam hep şu aklıma geliyor, bugünler geçecek, büyüyorlar. Onlardan ayrı kalmak insanı duygulandırıyor. Tabii yaptığımız iş sorumluluk gerektiriyor. Bunun da bilincindeyiz, fedakarlık yapmak gerekiyor. Ama çok özlüyorum. Bu sıralar nedense içimde daha çok özlem oluyor. Son kamp da biraz uzun olacak. Bakalım nasıl dayanacağım. Allah'tan görüntülü konuşma var da idare ediyoruz."

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DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI

Dünya şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan Türk güreşçi olan Rıza Kayaalp, kariyerindeki 6. dünya şampiyonluğuna Kazakistan'da ulaşması durumunda kendisine ait rekoru geliştirecek.

Rıza Kayaalp, dünya şampiyonalarında 2011'de İstanbul, 2015'te Las Vegas, 2017'de Paris, 2019'da Astana ve 2022'de Belgrad'da altın madalya elde etti.

Dünya şampiyonalarında ayrıca 3 gümüş (2013, 2014, 2023) ve 2 bronz (2009, 2010) madalya alan milli güreşçi, organizasyon tarihinde şu ana kadar 10 madalya kazanma başarısı gösterdi.