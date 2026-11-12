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        Haberler Spor Basketbol NBA Rockets, Warriors'ı yendi! Alperen Şengün trible-double'ın kıyısından döndü

        Rockets, Warriors'ı yendi! Alperen Şengün trible-double'ın kıyısından döndü

        NBA'de Houston Rockets evinde Golden State Warriors'ı 115-108'lik skorla mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 13 ribaund, 9 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla oynadı ve double-double yaparak trible-double'ın kıyısından döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Alperen'den galibiyete double-double katkı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double perfrmans sergilediği maçta sahasında Golden State Warriors'u 115-108 yendi.

        Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen Şengün, 19 sayı, 13 ribauntla "double-double" katkı verdiği Rockets, Warriors'un 8 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

        Sezonun 9. galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 20, Amen Thompson 19 ve Fred VanVleet 18 sayıyla maçı tamamladı.

        Warriors'ta Yaxel Lendeborg, 25 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken Brandin Podziemski'nin 19 sayısı sezonun 4. mağlubiyetini önleyemedi.

        LAKERS'TAN 7 MAÇLIK SERİ

        Los Angeles Lakers, deplasmanda Milwaukee Bucks'u 123-112 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

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        Fiserv Forum'a konuk olan Lakers'da Luka Doncic, 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Walker Kessler 10 sayı, 11 ribauntla "double-double" performans ortaya koydu.

        Bucks'ta Tyler Herro 27 ve Jaime Jaquez 25 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

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        #Houston Rockets
        #Alperen Şengün
        #NBA
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