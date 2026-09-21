Roland Sallai, Macaristan kadrosundan çıkarıldı!
Galatasaray'ın 29 yaşındaki Macar futbolcusu Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
Giriş: 21 Eylül 2026 - 13:13 Güncelleme:
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Sallai'nin sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 74. dakikasında yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı.
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