Roma, Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzattı!

İtalya Serie A ekibi Roma, Paulo Dybala'nın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2022 yazında başkente gelen Dybala, ilk günden itibaren taraftarların coşkusunu ateşledi; saha içinde ve dışında bir lider haline geldi. 139 maçta forma giydi ve 45 gol attı." denildi.

32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, ülkesinin Instituto ACC ekibinde ve İtalya'nın Palermo ve Juventus takımlarında forma giydi.