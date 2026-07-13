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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma, Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzattı!

        Roma, Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzattı!

        İtalya Serie A ekibi Roma, Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 15:54 Güncelleme:
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        Dybala, Roma ile nikah tazeledi!

        İtalya Serie A ekibi Roma, Paulo Dybala'nın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "2022 yazında başkente gelen Dybala, ilk günden itibaren taraftarların coşkusunu ateşledi; saha içinde ve dışında bir lider haline geldi. 139 maçta forma giydi ve 45 gol attı." denildi.

        32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, ülkesinin Instituto ACC ekibinde ve İtalya'nın Palermo ve Juventus takımlarında forma giydi.

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