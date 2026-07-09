Salih Yusuf Yazıcı Avrupa Şampiyonu oldu!

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Şekerspor'un milli güreşçisi Salih Yusuf Yazıcı, tüm rakiplerini mağlup ederek Grekoromen stil 72 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kayseri Şekerspor'un başarılı sporcusu Salih Yusuf Yazıcı, tarihi bir başarıya imza attı.

Grekoromen stil 72 kilogram kategorisinde mindere çıkan milli sporcu, şampiyona boyunca birbirinden güçlü rakiplerini tek tek geçerek finale yükseldi.

Salih Yusuf Yazıcı, ikinci turda İsveçli Alvin Anders Thulinder'i 2-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi Yunan rakibi Arionas Kolitspoulos karşısında 3-2'lik kritik bir galibiyet elde eden milli güreşçi, yarı finalde ise Ermenistan'dan Narek Grigorian'ı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında Ukraynalı Dmytro Demianovskyi ile karşılaşan Salih Yusuf Yazıcı, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son dakikada yaptığı etkili künde hareketiyle rakibini 3-2 mağlup etti.

https://www.youtube.com/embed/gcWaPe_LBMc?si=oPSmf_a_wMejoxAU#youtube#pull-left#