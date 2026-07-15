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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde 10 takım 2. tura yükseldi

        Şampiyonlar Ligi'nde 10 takım 2. tura yükseldi

        UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşlarında oynanan 10 maçın ardından 10 takım adlarını 2. tura yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 00:51 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde 10 takım 2. tura yükseldi

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları, oynanan 10 karşılaşmayla başladı.

        Müsabakaların sonunda KuPS Kuopio, Lincoln Red Imps, Iberia Tiflis, Vikingur Reykjavik, Ararat-Armenia, Levski Sofya, Sabah, Kauno Zalgiris, Larne ve Shamrock Rovers üst tura yükseldi.

        Maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

        KuPS Kuopio (Finlandiya) - Vardar (Kuzey Makedonya): 2-3 (2-0)

        Iberia Tiflis (Gürcistan) - Flora Tallinn (Estonya): 2-2 (3-2)

        Riga (Letonya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-2 (0-2)

        Gyori ETO (Macaristan) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): 2-2 (0-1)

        The New Saints (Galler) - Sabah (Azerbaycan): 1-2 (0-2)

        Levski Sofya (Bulgaristan) - Borac (Bosna Hersek): 4-0 (1-1)

        Inter Escaldes (Andorra) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1-1 (1-3)

        Drita (Kosova) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 2-3 (1-1)

        Shamrock Rovers (İrlanda) - Floriana (Malta): 5-1 (0-2)

        Larne (Kuzey İrlanda) - Tre Fiori (San Marino): 2-1 (1-0)

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