Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

        Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/2027 sezonunun lig aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 36 takım mücadele ederken, Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Devler Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün başlayacak. 2026/2027 sezonunda üçüncü kez uygulanan 36 takımlı lig aşamasında ilk hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig aşamasında her takım, 4'ü iç saha ve 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek.

        İLK HAFTA BUGÜN BAŞLAYACAK

        Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları bugün oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. Bugünün dikkat çeken mücadelelerinde Borussia Dortmund, Villarreal'i konuk ederken, Porto ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Gecenin en önemli eşleşmelerinden birinde ise Real Madrid, sahasında Inter'i ağırlayacak.

        GALATASARAY İLK MAÇINA YARIN ÇIKACAK

        Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerinden Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında yarın deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, sarı-kırmızılıların Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonundaki sezon açılışı olacak.

        Galatasaray'ın ilk hafta karşılaşmasının oynanacağı 9 Eylül'de Barcelona da Feyenoord'u konuk edecek. Aynı gün Liverpool ile Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava ve Napoli ile Arsenal karşılaşacak.

        FENERBAHÇE SAHASINDA ROMA'YI AĞIRLAYACAK

        Türkiye'nin bir diğer temsilcisi Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma takımını konuk edecek. 10 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

        Fenerbahçe'nin Roma'yı konuk edeceği gün Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma oynanacak. Bayern Münih, sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşırken, Manchester United ise Sabah'ı ağırlayacak. PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk, Como-Leipzig ve Slavia Prag-Lens müsabakaları da günün diğer karşılaşmaları olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın programı (TSİ) şu şekilde:

        REKLAM

        Bugün:

        19.45 AEK Athens - LASK

        19.45 Club Brugge - Aston Villa

        22.00 Borussia Dortmund - Villarreal

        22.00 Porto - Manchester City

        22.00 Lille - Real Betis

        22.00 Real Madrid - Inter

        Yarın:

        19.45 Barcelona - Feyenoord

        19.45 Stuttgart - Viking

        22.00 Liverpool - Atletico Madrid

        22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

        22.00 Sporting CP - Galatasaray

        22.00 Napoli - Arsenal

        10 Eylül Perşembe:

        19.45 Fenerbahçe - Roma

        19.45 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

        22.00 Como - Leipzig

        22.00 Bayern Münih - Bodo/Glimt

        22.00 Manchester United - Sabah

        22.00 Slavia Prag - Lens

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #fenerbahçe
        #şampiyonlar ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheli gözaltında... Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandırdı!
        19 şüpheli gözaltında... Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandırdı!
        Üsküdar Belediyesi'nde 2. turda Cumhur İttifakı 22, CHP 20 oy aldı
        Üsküdar Belediyesi'nde 2. turda Cumhur İttifakı 22, CHP 20 oy aldı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem
        4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem
        Atlas Çağlayan davasında karar bekleniyor!
        Atlas Çağlayan davasında karar bekleniyor!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı