Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/2027 sezonunun lig aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 36 takım mücadele ederken, Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün başlayacak. 2026/2027 sezonunda üçüncü kez uygulanan 36 takımlı lig aşamasında ilk hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig aşamasında her takım, 4'ü iç saha ve 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek.
İLK HAFTA BUGÜN BAŞLAYACAK
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları bugün oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. Bugünün dikkat çeken mücadelelerinde Borussia Dortmund, Villarreal'i konuk ederken, Porto ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Gecenin en önemli eşleşmelerinden birinde ise Real Madrid, sahasında Inter'i ağırlayacak.
GALATASARAY İLK MAÇINA YARIN ÇIKACAK
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerinden Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında yarın deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, sarı-kırmızılıların Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonundaki sezon açılışı olacak.
Galatasaray'ın ilk hafta karşılaşmasının oynanacağı 9 Eylül'de Barcelona da Feyenoord'u konuk edecek. Aynı gün Liverpool ile Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava ve Napoli ile Arsenal karşılaşacak.
FENERBAHÇE SAHASINDA ROMA'YI AĞIRLAYACAK
Türkiye'nin bir diğer temsilcisi Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma takımını konuk edecek. 10 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.
Fenerbahçe'nin Roma'yı konuk edeceği gün Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma oynanacak. Bayern Münih, sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşırken, Manchester United ise Sabah'ı ağırlayacak. PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk, Como-Leipzig ve Slavia Prag-Lens müsabakaları da günün diğer karşılaşmaları olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın programı (TSİ) şu şekilde:
Bugün:
19.45 AEK Athens - LASK
19.45 Club Brugge - Aston Villa
22.00 Borussia Dortmund - Villarreal
22.00 Porto - Manchester City
22.00 Lille - Real Betis
22.00 Real Madrid - Inter
Yarın:
19.45 Barcelona - Feyenoord
19.45 Stuttgart - Viking
22.00 Liverpool - Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
22.00 Sporting CP - Galatasaray
22.00 Napoli - Arsenal
10 Eylül Perşembe:
19.45 Fenerbahçe - Roma
19.45 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk
22.00 Como - Leipzig
22.00 Bayern Münih - Bodo/Glimt
22.00 Manchester United - Sabah
22.00 Slavia Prag - Lens