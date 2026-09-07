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        Şampiyonlar Ligi'nin "en"leri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği turnuvada, Real Madrid en çok kupa kazanan takım olurken, Cristiano Ronaldo ise en fazla gol atan oyuncu olarak öne çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 16:41 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nin "en"leri!

        Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla kupa kazanan takım Real Madrid, en çok gol atan oyuncu ise Cristiano Ronaldo oldu.

        Yeni sezonun yarın oynanacak maçlarla başlayacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda şu ana kadar bazı kulüpler ve futbolcular önemli başarılara imza attı.

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN BAŞARILISI REAL MADRID

        Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol ekibi Real Madrid, 15 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

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        İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 2022 ve 2024 yıllarında olmak üzere 15 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

        Real Madrid'in en yakın takipçisi ise 7 şampiyonluk ile İtalyan ekibi Milan.

        EN ÇOK MAÇA ÇIKAN REAL MADRID

        Organizasyonda 517 kezle en fazla maça çıkan takım konumunda bulunan Real Madrid, aynı zamanda turnuvada 500 barajını geçen tek ekip olarak öne çıkıyor.

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        İspanyol ekibini, 422 maçla Alman takımı Bayern Münih, 375 maçla da diğer İspanya temsilcisi Barcelona takip ediyor.

        EN GOLCÜ OYUNCULAR RONALDO VE MESSI

        1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo; Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 187 maçta 141 gol kaydetti.

        Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise Barcelona ve PSG'de görev aldığı dönemde 163 maçta attığı 129 golle Ronaldo'yu takip etti.

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        BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN RONALDO

        Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu ünvanını elinde tutuyor.

        Portekizli futbolcu, 2015-2016 sezonunda ise ligde 16 gol atma başarısı gösterdi.

        EN HIZLI "HAT-TRICK" MUHAMMED SALAH'TAN

        Bu sezon Trabzonspor'a transfer olan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en hızlı "hat-trick" rekorunu elinde bulunduruyor.

        Salah, 12 Ekim 2022'de Rangers'a karşı deplasmanda oynadıkları maçta Liverpool formasıyla 6 dakika 12 saniyede 3 gol atma başarısı göstermişti.

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        Mısırlı futbolcu, oyuna yedek kulübesinden girerek 75, 80 ve 81. dakikalarda gol attı ve Liverpool, Rangers'ı 7-1 mağlup etti.

        EN ÇOK "HAT TRICK" YAPAN MESSI VE RONALDO

        Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok "hat trick" yapan futbolcu ünvanını paylaşıyor.

        Messi, Barcelona formasıyla, Ronaldo da Real Madrid'de 8'er kez bir maçta 3 gol atmayı başardı.

        EN GENÇ GOL ATAN İSİMLER FATI VE YAMAL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda F Grubu 6. ve son hafta maçında İspanya ekibi Barcelona, İtalya temsilcisi İnter'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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        Grubundan daha önce lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen Barcelona'da Ansu Fati, tarihe geçti.

        Takımının Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

        Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal da 17 yaş 68 günlükken UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda Monaco'ya attığı gol ile Fati'yi takip ediyor.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oyuncu ise Juventus formasıyla geçen yıl PSV'ye attığı gol ile Kenan Yıldız oldu. Kenan, 20 yıl 4 aylıkken bu başarıya imza attı.

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        PEPE, GOL ATAN EN YAŞLI FUTBOLCU

        Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli savunma oyuncusu Pepe, 2023-2024 sezonunda Porto'nun evinde Antwerp ile yaptığı maçta fileleri havalandırarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

        Portekiz temsilcisi Porto'nun UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında sahasında Belçika ekibi Antwerp'i 2-0 yendiği maçta 40 yaş 254 günlükken ağları havalandıran Pepe, organizasyonda 40 yaş üstü gol atan ilk oyuncu ünvanını elde etti.

        SEEDORF, 3 FARKLI KULÜPTE 4 KUPA KAZANDI

        Hollandalı futbolcu Clarence Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tek futbolcu ünvanına sahip.

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        Seedorf, 1995'te Ajax, 1998'de Real Madrid, 2003 ve 2007 yıllarında ise Milan formalarıyla Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmayı başardı.

        HEM SAHADA HEM DE KULÜBEDE KAZANANLAR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 7 isim, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Zinedine Zidane, Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard ve Josep Guardiola, futbolculuklarından sonra teknik direktör olarak da ligde kupayı kaldırma başarısı gösterdi.

        İLK GOL AMOKACHI'DEN

        Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1992'de Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmesinin ardından ilk golü, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Daniel Amokachi kaydetti.

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        Nijeryalı futbolcu, Belçika'nın Club Brugge takımında oynarken, CSKA Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın 17. dakikasında attığı golle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk golüne de imza atmış oldu.

        FİNALDE EN FARKLI GALİBİYET REKORU

        UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde en farklı galibiyeti, Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) elde etti.

        PSG, 2024-2025 sezonunda karşılaştığı İtalyan temsilcisi Inter'i 5-0 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı final galibiyetine imza attı.

        HAKAN ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ

        Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu oldu. Hakan, söz konusu iki finalde de şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

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        Hakan Çalhanoğlu, ligdeki ilk final maçına 2022-2023 sezonunda İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiltere temsilcisi Manchester City karşısında çıktı.

        Milli futbolcu, 2024-2025 sezonunda da Inter'in PSG'ye finalde 5-0 yenilmesiyle aynı üzüntüyü yaşadı.

        ARDA GÜLER GENÇ YAŞINDA KUPA SEVİNCİ YAŞADI

        2023-2024 sezonundaki Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcu Arda Güler'in de kadrosunda yer aldığı Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

        Arda Güler bu zaferle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sevinci yaşayan ilk Türk milli futbolcu oldu. 20 yaşındaki milli futbolcu, final maçında süre alamamış ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

        24 FARKLI EKİP KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRME BAŞARISI GÖSTERDİ

        Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 24 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

        Real Madrid kupayı 15, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, PSG, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.

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        #şampiyonlar ligi
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