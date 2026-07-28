Samsunspor'da Carlo Holse ile yollar ayrıldı!

Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri: Ahbap soruşturmasında 5 ünlü daha ifade verecek, Blok3'e suikast hazırlığı iddiası, Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.AHBAP SORUŞTURMASINDA 5 ÜNLÜ DAHA İFADEYE ÇAĞRILACAKAHBAP Derneği sorulturmasında yeni gelişmeler var... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi, 13 şüpheli gözalt... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.AHBAP SORUŞTURMASINDA 5 ÜNLÜ DAHA İFADEYE ÇAĞRILACAKAHBAP Derneği sorulturmasında yeni gelişmeler var... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu öğrenildi. Öte yandan gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ile sanatçılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılacağı öğrenildi.GÜLİSTAN DOKU VE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMALARIAdalet Bakanı Akın Gürlek sabah saatlerinde yasa dışı bahis ve Gülistan Doku soruşturmalarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarında 112 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, Gülistan Doku soruşturması kapsamında da 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ESKİ TUNCELİ VALİSİ TUNCAY SONEL YENİDEN ADLİYEDEÖte yandan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, dijital delillerle ilgili yeniden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.BLOK3'E SUİKAST HAZIRLIĞI İDDİASIİstanbul'da meydana gelen kundaklama ve kurşunlama olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.ŞAMPİYON FİLENİN SULTANLARI YURDA DÖNDÜVe 2026 milletler ligi şampiyonu filenin sultanlari yurda döndü. Havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Kaptan Gizem Örge "Döktüğümüz her ter bu karşılamaya değer" dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi final maçında Brezilya'yı 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Filenin Sultanları, 2023'ün ardından bu turnuvada 2. kez altın madalya kazandı.İDDİA: NETANYAHU, TRUMP'IN TALEBİNİ REDDEDECEKDünya'daki gelişmelere bakalım... İsrail basınında yer alan haberde, ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek Netanyahu'nun, Trump'ın İsrail'in Suriye ve Lübnan'ın güneyinin yanı sıra Gazze Şeridi'nde işgal ettiği alanlardan çekilme talebini reddedeceği iddia edildi. HAMAM BÖCEĞİ HALK PARTİSİ'NİN PROTESTOLARI SONA ERDİBir süredir Hindistan'daki Hamam Böceği Halk Partisi'nin protestolarını takip ediyoruz. Parti destekçisi binlerce kişinin haftalardır sürdürdüğü protestolar, Eğitim Bakanının istifasının ardından sona erdi. Tıp Fakültesine giriş sınavında soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlayan protestolarda, Hindistan Yüksek Mahkeme Başkanı iş bulamayan gençleri "hamam böceklerine" benzetmiş, gençler ise Mayıs ayında "Hamam Böceği Halk Partisi"ni kurmuştu. Daha Az Göster