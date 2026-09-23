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        Samsunspor'dan sezona kötü başlangıç

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonun ilk 6 haftasında hanesine 4 puan yazdırarak beklentilerin gerisinde kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 12:06 Güncelleme:
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        Samsunspor'dan sezona kötü başlangıç!

        Trendyol Süper Lig'e 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle başlayan Samsunspor, beklentilerin altında kaldı.

        Kırmızı-beyazlı takım, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarının ilk 6 haftalarında elde ettiği sonuçların ardından 2026-2027 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı.

        Samsunspor, 2024-2025 sezonunun ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan toplarken, attığı 7 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü.

        Geçen sezon ise ilk 6 haftayı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Samsunspor, 11 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 8 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

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        Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk 6 haftadaki performansıyla önceki iki sezonun gerisinde kaldı.

        Sezona sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalarak başlayan Samsunspor, ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Arca Çorum FK'ye 5-1 ve Erzurumspor FK'ye 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ilk 6 haftayı 4 puanla tamamladı. Bu süreçte 6 gol atan Samsunspor, kalesinde 12 gol gördü.

        OYUNCU SATIŞINDAN YÜKSEK GELİR ELDE ETTİ

        Samsunspor, 2026 yılında gerçekleştirdiği oyuncu satışlarıyla kulüp tarihindeki en yüksek transfer gelirlerinden birine ulaştı.

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        Kırmızı-beyazlı takım, 2026 yılındaki ilk satışını Anthony Musaba ile gerçekleştirdi. Sezon başında 1 milyon avroya kadrosuna kattığı Musaba, 5,75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

        Yaz transfer döneminde ise Ali Badra Diabate'yi 8 milyon avro, Marius Mouandilmadji'yi bonuslarla 9 milyon avro, Carlo Holse'yi 5,2 milyon avro, Rick van Drongelen'i 5 milyon avro, Arbnor Muja'yı da 1,5 milyon avroya satan Samsunspor, bu transferlerden 34,45 milyon avro gelir sağladı.

        Karadeniz ekibi, ayrılıkların ardından 10 transfer yapmasına rağmen özellikle savunmada sorunlar yaşadı. Geçen sezonun ilk 6 haftasında yalnızca 6 gol yiyen Samsunspor'un bu sezon aynı dönemde kalesinde 12 gol görmesi, savunmadaki gerilemenin göstergelerinden biri oldu.

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        Kırmızı-beyazlılar, gelecek haftalarda puan kayıplarını telafi ederek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

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        #Samsunspor
        #kötü başlangıç
        #süper lig
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