Samsunspor'un 61. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Samsunspor Kulübünün 61. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar, meşale gösterisiyle kutladı.
Giriş: 30 Haziran 2026 - 23:38 Güncelleme:
Samsun'da 30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor Kulübünün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meşale gösterisi gerçekleştirildi.
Atakum ilçesindeki Yat Limanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi.
Samsun'un plaka koduna atıfta bulunan taraftarlar, saat 20.55'te meşalelerini yaktı.
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