Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'un 61. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Samsunspor'un 61. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Samsunspor Kulübünün 61. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar, meşale gösterisiyle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 23:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Samsunspor'un kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Samsun'da 30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor Kulübünün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meşale gösterisi gerçekleştirildi.

        Atakum ilçesindeki Yat Limanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi.

        Samsun'un plaka koduna atıfta bulunan taraftarlar, saat 20.55'te meşalelerini yaktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silivri'de korkutan tarla yangını: Polis vatandaşları uyardı

        İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi üzerine polis ekipleri, vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyarıda bulundu. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zerre kadar kaale almıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zerre kadar kaale almıyoruz
        Aziz Yıldırım'ın kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'ın kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        Bakanlıktan, Varşova–Tel Aviv uçağına dair açıklama
        Bakanlıktan, Varşova–Tel Aviv uçağına dair açıklama
        "AB üyeliği stratejik hedef olmaya devam ediyor"
        "AB üyeliği stratejik hedef olmaya devam ediyor"
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        Norveç'te son sözü Haaland söyledi!
        Norveç'te son sözü Haaland söyledi!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
        İran'dan sınıra özel önlem
        İran'dan sınıra özel önlem
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir
        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"