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        San Marino GP'de kazanan Marc Marquez!

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı San Marino Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, birinci bitirdi. Toprak Razgatlıoğlu, 14 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 16:25 Güncelleme:
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        San Marino GP'de kazanan Marquez!

        Sezonun 14. yarışı, İtalya’nın Rimini kentindeki 4,23 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti’nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

        Padyuma üç İspanyol pilot çıkarken Marc Marquez, 41 dakika 13.01 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bıraktı ve bu sezon 5. etap galibiyetini elde etti.

        Marquez, genel klasmanda da Jorge Martin ile puanını eşitledi ve zirveyi paylaştı.

        BK8 Gresini Racing'ten Alex Marquez, liderin 0.657 saniye gerisinde ikinci, Red Bull KTM takımının sürücüsü Pedro Acosta ise 2.326 saniye farkla üçüncü oldu.

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        Prima Pramac Yamaha takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı, liderin 28.031 saniye arkasında bitirerek 12. sırayı aldı.

        MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 14 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

        Sezonun 15. etabı Avusturya Grand Prix'si, 20 Eylül'de koşulacak.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Marc Marquez (İspanya): 274

        2. Jorge Martin (İspanya): 274

        3. Marco Bezzecchi (İtalya): 241

        4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 223

        5. Pedro Acosta (İspanya): 209

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        21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

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        #Marc Marquez
        #Toprak Razgatlıoğlu
        #Moto GP
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