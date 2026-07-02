Sebastien Desabre, babasının kaybını basın toplantısında öğrendi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre, son 32 turu maçına çıktıkları 2026 FIFA Dünya Kupası'nda babasının vefat haberiyle sarsıldı.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 09:26 Güncelleme:
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-0 öne geçtiği son 32 turu maçında İngiltere'ye 2-1 yenilerek turnuvaya veda ederken, aynı gün teknik direktör Desabre'nin babası hayatını kaybetti.
Milli takım basın sorumlusu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Fransız teknik adam, bu cümlelerin ardından basın toplantısından üzgün bir şekilde ayrıldı.
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