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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Sebastien Desabre, babasının kaybını basın toplantısında öğrendi

        Sebastien Desabre, babasının kaybını basın toplantısında öğrendi

        Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre, son 32 turu maçına çıktıkları 2026 FIFA Dünya Kupası'nda babasının vefat haberiyle sarsıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        Babasının kaybını toplantıda öğrendi

        Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-0 öne geçtiği son 32 turu maçında İngiltere'ye 2-1 yenilerek turnuvaya veda ederken, aynı gün teknik direktör Desabre'nin babası hayatını kaybetti.

        Milli takım basın sorumlusu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Fransız teknik adam, bu cümlelerin ardından basın toplantısından üzgün bir şekilde ayrıldı.

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