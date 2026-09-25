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        Haberler Spor Basketbol STBL Şampiyonlar Ligi Trabzonspor başantrenörü Selçuk Ernak: Avrupa kupaları rekabeti olumlu etkiliyor!

        Trabzonspor başantrenörü Selçuk Ernak: Avrupa kupaları rekabeti olumlu etkiliyor!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'un başantrenörü Selçuk Ernak, lig ve Basketbol Şampiyonlar Ligi hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ernak, ligdeki 11 takımın Avrupa kupalarında mücadele etmesinin rekabeti olumlu etkilediğini de dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        "Avrupa kupaları rekabeti olumlu etkiliyor"

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'un başantrenörü Selçuk Ernak, ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çalışacaklarıını söyledi.

        Bordo-mavililer, geçen yıl yükseldiği Süper Lig'de normal sezonu 19 galibiyet, 11 mağlubiyet sonucunda 49 puanla 6. tamamladı.

        Karadeniz ekibi play-offlarda başarılı olamasa da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) oynamaya hak kazandı.

        Kadrosunu 11 yeni oyuncuyla güçlendiren Trabzonspor, ligde bu sezonki ilk mücadelesine pazar günü sahasında Bursaspor Basketbol ile oynayacağı maçla çıkacak.

        Başantrenör Selçuk Ernak, lig ve BCL hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Taraftar desteğiyle lige güzel başlangıç yapmak istediklerini ifade eden Ernak, "En son hazırlık maçımızı Bursaspor ile oynadık, dolayısıyla birbirini tanıyan iki ekip. Tehlikeli hücum silahları olan bir rakibe karşı oynayacağız. Sahamızda oynamanın avantajıyla mümkün mertebe sert ve iyi savunma yaparak önümüzdeki ilk maçı kazanarak başlamak istiyoruz." dedi.

        Avrupa maçlarında grup aşamasında karşılaşacakları Rytas, Nanterre ve Sabah takımlarını da değerlendiren Ernak, şöyle devam etti:

        "Ligi her değerlendiren, Litvanya ekolünün Rytas takımının ne kadar kıymetli ve kuvvetli bir takım olduğunu biliyor. Grup aşamasında bence böyle kuvvetli bir takımla oynamak iyi. Birincisi kendimizi ölçmek için ikincisi daha ilerideki aşamalarda o rakipten uzak durmak için. Nanterre çok uzun seneler hem Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) hem Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa kupalarını çok kez tecrübe etmiş bir ekip. Sabah takımı daha yeni ama onlar da ​​​​​​​EuroCup'ta oynadılar. Azerbaycan basketbolunun üstünde bir kadro kurdular. Kolay bir grup değil ama ne olursa olsun bizim bu gruptan çıkıp ikinci tura devam ediyor olmamız lazım."

        "AVRUPA KUPALARI REKABETİ OLUMLU ETKİLİYOR"

        Ernak, ligdeki 11 takımın Avrupa kupalarında mücadele etmesinin rekabeti olumlu etkilediğini dile getirdi.

        Avrupa'daki rakiplerle oynamanın kulüplerin vizyonu ve basketbolunu etkilediğini anlatan Ernak, "Uygun kadroya sahip olmanız lazım. Çünkü seyahatlerle beraber kadronuz da eğer yeteri kadar geniş değilse çok önemli bir yıpranma oluyor." diye konuştu.

        Oyun karakterlerinin geçen seneden farklı olmayacağına değinen tecrübeli antrenör, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Mücadelemizi kendi sahamızda, kendi müdafaamızdan başlatarak mümkün olduğu kadar rakip sahaya çabuk giderek çok insana topu değdirerek kolay ve yüzdesi yüksek atışlar bulmak üzerine yapıyorduk. Geçen sene fast break (hızlı hücum) ve transition (geçiş) sayılarında ligde ilk üçteydik. Bu sene tabii bunu geliştirmek istiyoruz. Daha yetenekli bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda sezonun çok erken bir yerindeyiz ama bu çok altını çizdiğimiz noktalardan biri, çok mücadeleci ve fiziksel oynamak istiyoruz."

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        Geçen sezon taraftarların katkısıyla iç sahada birçok maçı kazandıklarına işaret eden Ernak, "Trabzonspor için taraftardan daha önemli bir şey olamaz. Yeni gelen oyuncularımız bile bunun farkında. Umarım pazar gününden başlayarak el ele, kol kola hep beraber güzel bir lig geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

        "KADROLAR GEÇEN SENELERDEN DAHA KUVVETLİ"

        Ernak, bu sezon ligde mücadelenin daha üst seviyede olacağını vurguladı.

        Sezonu geçen yıldan daha iyi yerde bitirmeye çalışacaklarını aktaran Ernak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu sene işimizin daha zor olduğunun da farkındayız. Birçok takım çok önemli yatırımlar yaptı. Kadrolar geçen senelerden daha kuvvetli. Geçen sene istediği yerde bitiremeyen takımlar, bu sene daha ihtiraslı. Dolayısıyla daha zor işimiz ama biz yaptığımız işle memnun olabilecek ya da yaptığımızdan daha aşağısıyla günümüzü geçirebilecek bir kulüp değiliz. Mutlaka o derecemizi geliştirmek için çalışacağız. Avrupa kupasında da önce bu gruptan çıkalım, ikinci grup ve play-off aşamasını görelim ona göre yeni hedefler revize etmek istiyoruz."

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        #trabzonspor
        #Basketbol
        #Selçuk Ernak
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