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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: 1 puan kötünün iyisi, işler istediğiniz gibi gitmediğinde 1 puan iyidir

        Selçuk İnan: 1 puan kötünün iyisi, işler istediğiniz gibi gitmediğinde 1 puan iyidir

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 0-0 biten Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Süper Lig bu sene çok daha kaliteli ve zorlu. Bu ligde her puan çok değerli. 1 puan da kötünün iyisi. Her şey istediğiniz gibi gitmediğinde 1 puan iyidir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 19:13 Güncelleme:
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        "1 puan kötünün iyisi"

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu.

        "1 PUAN KÖTÜNÜN İYİSİ"

        İnan, "Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Ofansif anlamda güçlü takım olduğunu biliyorduk Rize’nin. Her maç gol attılar. Fazlaca pozisyona giren bir takım. Özellikle de kaptırdığımız toplarsan sonra hücuma geçişleri çok etkili olan bir takım. Bunu da biliyorduk. Buna rağmen birkaç tane merkezde kaybettiğimiz toptan sonra verdiğimiz gol pozisyonları oldu. Onun dışında oyun bize döndü. Onların da etkili olduğu alanlar oldu. Oyun iki tarafa da dönebilirdi. En nihayetinde berabere bitti. Bu ligde alınmış her puan benim için çok değerli, çok önemli. 1 puan da kötünün iyisi" diye konuştu.

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        "OYUN KÖTÜ GİDERKEN MÜDAHELELERİMİZ OLDU"

        Oyuncu değişiklikleri ve zamanlamasına dair soruya yanıt veren Selçuk İnan, "Ege’nin Sissoho ile değişikliği önceden planladığım bir şey değildi. Lakin futbolda da maçın gidişatı, anlık performanslar, oyunun gidişatı, sarı kartlar hepsini birlikte değerlendirince karar alıyorsunuz. Sissoho’nun sarı kartı vardı ve fiziksel olarak da oyundan düşmüştü. Böyle bir değişiklik yapmaya karar verdik. Ege de girdikten sonra çok iyi mücadele etti. Oyun kötü giderken aslında müdahalelerimiz oldu. Sonra oyunu kendi lehimize çevirdik. Oyunculara verilen şansla ilgili; Tobias 6 hafta kadar aramızda olmadı, sakatlık süreci geçirdi. Yavaş yavaş ona süre verdim. Kupa maçında da ilk 11'de oynadı, süre aldı. Bu maçta daha fazla süre verebilirdik ama orada oynayan oyuncular istediğim şeyleri sahaya yansıttı. Dolayısıyla böyle bir değişikliği uygun görmedim. Bundan sonra tabii ki aramızda olacak, bize katkı sağlayacak. Bizim de ondan beklentimiz bu. Takımımızda bulunan kreatif oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.

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        "BU SENE LİG ÇOK DAHA KALİTELİ VE ZORLU"

        Ligdeki ilk beraberlik sorusu üzerinden Süper Lig’in geçen yıla oranla bu sene daha kaliteli olduğunu belirten Kocaelispor Teknik Direktörü İnan, "Geçen yıl göre bu sene lig ok daha zorlu ve çok daha kaliteli. Dolayısıyla aldığımız her puan değerli. Evet, içerde kendi seyircimiz önünde, kendi sahamızda maçı kazanmak isteriz tabii ki ama bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Gitmediği zamanlarda da bir puan iyidir diye değerlendirebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

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