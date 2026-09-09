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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Galatasaray maçı benim için özel bir maç olacak

        Selçuk İnan: Galatasaray maçı benim için özel bir maç olacak

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, "Benim için ayrı bir maç. Duygusal tarafı fazla, özel bir maç olacak ama bunun dışında diğer maçlardan çok farklı bir maç değil bizim için." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 21:20 Güncelleme:
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        "G.Saray maçı benim için özel olacak"

        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kocaelispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "DUYGUSAL TARAFI FAZLA OLAN ÖZEL BİR MAÇ"

        Galatasaray karşılaşmasının kendisi için duygusal yönü bulunan özel bir maç olduğunu ifade eden Selçuk İnan, "Benim için ayrı bir maç. Duygusal tarafı fazla, özel bir maç olacak. Ama bunun dışında diğer maçlardan çok farklı bir maç değil bizim için. Çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz. Çok koşmamız gerekiyor, çok mücadele vermemiz gerekiyor ki oradan istediğimiz puan ya da puanları alabilelim. Çünkü Galatasaray güçlü bir takım, çok önemli oyunculara sahip. 4 senedir şampiyon oluyor. Dolayısıyla orada oynamak, puan almak çok kolay değil. Aldığımız her puan altın değerinde olacak, onun için mücadelemizi vereceğiz. Bugün de Galatasaray'ın maçı var bildiğiniz gibi. İnşallah daha önce yaptığı gibi bugün de ülkemizi, bizi gururlandırır, maçı kazanırlar. Ama biz dediğim gibi maçta mücadelemizi vereceğiz inşallah" diye konuştu.

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        "GERGİNLİKLERİN HEPSİ BİZİM DIŞIMIZDA GELİŞİYOR"

        Futbolda yaşanan gerginliklerle ilgili de konuşan Selçuk İnan, "Tabii gerginlikler futbolun içinde hep var ama bu gerginliklerin hepsi bizim dışımızda gelişiyor. Biz teknik direktörler olarak, futbolcular olarak işimizi sadece profesyonelce, doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Daha önce de sizinle yapmış olduğum röportajda hep belirttiğim gibi bazen agresif olabiliyoruz, bazen sinirli olabiliyoruz. O da sadece sahanın içindeki oyuncuların göstermiş olduğu emeğe karşılık bir hak arama oluyor hakemlere karşı. Onun dışında asla bir rakip takım taraftarına, hocasına, yöneticisine bir saygısızlığımız olmadı. Oyuncularım da bu şekilde davranıyor. Dışarıda yaşanan gerginlik hangi maç olursa olsun bizim dışımızda gelişiyor. Bunun olmasını hiç istemem, hele ki Galatasaray maçında hiç istemem ama maalesef ki bu tür gerginlikler bizim ülkemizde fazlasıyla meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

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        "GALATASARAY'A KARŞI OYNUYORSANIZ BÜTÜN OYUNCULAR İYİDİR VE GÜÇLÜDÜR"

        Galatasaray'ın kadrosundaki eksiklerin kendileri için avantaj olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtan İnan, "Tabii avantaj, dezavantaj olarak bakmamak lazım. En azından ben öyle bakmıyorum. Galatasaray'a karşı oynuyorsanız bütün oyuncular iyidir, güçlüdür. Çünkü çok önemli oyunculara sahipler. Biri oynamazsa diğeri oynuyor. Ben bu konuda hani 'bu oyuncu olmazsa bizim işimize çok yarayacak' diye bir şey söyleyemem. Dediğim gibi herkes iyi oyuncu büyük takımlarda" şeklinde konuştu.

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        #selçuk inan
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