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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Hak edilmiş ve çok önemli galibiyet oldu!

        Selçuk İnan: Hak edilmiş ve çok önemli galibiyet oldu!

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Gaziantep FK maçının ardından "Hak edilmiş çok önemli bir galibiyet oldu. İlk yarı iki takım da çekimser başladı. Devre arası oyuncularımdan cesaretli, önde ve daha özgüvenli oynamalarını istedim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 20:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hak edilmiş ve çok önemli galibiyet oldu!"

        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kocaelispor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. İnan, "Milli ara öncesi çok önemli bir maç. Beklemediğimiz eksikler, sakatlıklar, şanssızlıklar ve bugün seyircinin de az desteği. Hepsi bir arada olunca bu maç daha da zorlaştı. Önemli oyuncuları olan bir takım Gaziantep. İlk yarı beklediğim gibi geçti. Çünkü iki takım da çekimser başladı. Birbirini tartarak oynamaya başladılar. Defansif duruş daha önemliydi, öyle gördüm. Daha şiddetli baskılar yapmamız, önde daha fazla adamla oynamamız gerekiyordu. İlk yarıda kısmen yaptık. İlk yarıya genel baktığımızda istediğimiz oyunu yansıtamadık. İkinci yarı ise bunun tam tersi oldu. Oyuncular istediğimiz her şeyi sahada gösterdi. Her şey istediğimiz düzeyde oldu. İkinci yarıdaki oyunla çok önemli ve hak edilmiş galibiyet oldu. Oyuncularımı mücadeleleri ve kazandıkları için tebrik etmek istiyorum" dedi.

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        "MAXIM-KOZI BAĞLANTISI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

        Maxim-Kozlowski özelinde yöneltilen soru üzerine Gaziantep FK’yı iyi analiz ettiklerini ve eski oyuncularını da iyi tanıdığını belirten Selçuk İnan, "Söylediğiniz isimler Antep’te gerçekten önemli isimler. Eski oyuncularımdı. Onları yakından da tanıyorum. Ne kadar etkili olduklarını biliyorum. Maxim - Kozi bağlantısı çok önemliydi. Merkeze Halil ile oynanacak paslar çok önemliydi. Hafta boyunca çalıştık, oyuncularımıza bunu anlatmaya çalıştık. Baskı hızımızı da diğer maçlara göre değiştirdik. Sorescu’nun arkasında sürekli adam bulundurduk. Çünkü kaptıkları topta genelde Sore’yi bulmaya çalışıyorlar. Özellikle oyunu soldan oynayıp sağ tarafta bitirdikleri çok an vardı. Buna da hazırlandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mücadelenin yanı sıra son zamanlarda mental olarak da, algı olarak da fazlasıyla bize yardımcı oluyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

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        "BERKAN'IN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAMASINA ÜZÜLDÜM"

        Berkan’ı alnından öpmesi, Serhat’ın genç milli takıma davet edilmesiyle ilgili olarak genç teknik adam, "Aslında tüm oyuncularımı, hepsini öptüm. Özellikle ikinci yarıda alnından öpülecek şekilde oynadılar. Birçoğu milli takıma gitmeyi de fazlasıyla hak etmişti. Milli takım hocalarına ve seçimlerine saygımız sonsuz ama böyle bir beklentim olmuştu. Kocaeli Stadı’nda oynanacak bir maç var ve Berkan veya bir başkasına davet gelir diye bekledim, olmadı. Üzüldüm ama saygımız var. İyi oynadığı için öptüm herhalde. Serhat da mili takıma çağrıldı. Çok önemli bizim için. Hak etti. Çalışıyor, çok istiyor. Oyuncu için milli takımlarda oynamak büyük hedef ve hayal. Ulaşmak için de basamakları tek tek çıkıyorsunuz. Ümit milli de birinci basamak. İnşallah orada istikrarlı oynamaya devam eder ve A Milli Takım'a çağrılır" dedi.

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        Selçuk İnan, anne ve babalara da çağrıda bulunarak, çocuklarını maçlara getirmelerini sözlerine ekledi.

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        #selçuk inan
        #Kocaelispor
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