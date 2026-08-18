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        Senegal'de Patrick Vieira dönemi!

        Senegal Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Senegal asıllı Fransız çalıştırıcı Patrick Vieira'yı getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 17:11 Güncelleme:
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        Senegal'de Vieira dönemi!

        Senegal Milli Takımı’nda teknik direktörlük görevine Patrick Vieira getirildi.

        Senegal Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Patrick Vieira, Senegal A Milli Takımı'nın yeni başantrenörü olarak göreve getirildi. Vieira'nın resmi tanıtım tarihi ve göreve başlama sürecine ilişkin diğer detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak." denildi.

        2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'ya elenen Senegal'de teknik direktör Pape Thiaw ile yollar ayrılmıştı.

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        #senegal
        #Vieira
        #futbol
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