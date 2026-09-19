Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Sevilla: 1 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Sevilla: 1 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Barcelona, LaLiga'nın 7. haftasında konuk olduğu Sevilla'yı 3-1 yenerek 7'de 7 yaptı. Barça'da üç gol atarak hat-trick yapan Raphinha maça damgasını vurdu. Liderlik koltuğunda oturan Katalan devi puanını 21'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 23:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Raphinha hat-trick yaptı, Barça kazandı!

        İspanya LaLiga'da kayıpsız lider Barcelona, kazanmaya devam ediyor... Katalan devi, 7. haftada konuk olduğu Sevilla'yı Raphinha'nın damga vurduğu maçta 3-1 yenerek 7'de 7 yaptı.

        19. dakikada Fofana'nın golüyle yenik duruma düşen Barça, Raphinha'nın 22, 52 ve 69'da kaydettiği gollerle mağlup etmeyi başardı.

        RAPHINHA'DAN 7 LİG MAÇINDA 12 GOL!

        Sevilla'ya karşı hat-trick yapan Brezilyalı süperstar, 7 lig maçında 12 gole ulaştı. Öte yandan maçta Barça adına Lamine Yamal da 2 asistle öne çıktı.

        Hansi Flick'in ekibi bu sonuçla ligde puanını 21'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

        5. sıradaki Sevilla ise 13 puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #barcelona
        #sevilla
        #Raphinha
        #Lamine Yamal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        "Maç planını birlikte hazırladık"
        "Maç planını birlikte hazırladık"
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!