Sevilla: 1 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Barcelona, LaLiga'nın 7. haftasında konuk olduğu Sevilla'yı 3-1 yenerek 7'de 7 yaptı. Barça'da üç gol atarak hat-trick yapan Raphinha maça damgasını vurdu. Liderlik koltuğunda oturan Katalan devi puanını 21'e çıkardı.
Giriş: 19 Eylül 2026 - 23:58 Güncelleme:
İspanya LaLiga'da kayıpsız lider Barcelona, kazanmaya devam ediyor... Katalan devi, 7. haftada konuk olduğu Sevilla'yı Raphinha'nın damga vurduğu maçta 3-1 yenerek 7'de 7 yaptı.
19. dakikada Fofana'nın golüyle yenik duruma düşen Barça, Raphinha'nın 22, 52 ve 69'da kaydettiği gollerle mağlup etmeyi başardı.
RAPHINHA'DAN 7 LİG MAÇINDA 12 GOL!
Sevilla'ya karşı hat-trick yapan Brezilyalı süperstar, 7 lig maçında 12 gole ulaştı. Öte yandan maçta Barça adına Lamine Yamal da 2 asistle öne çıktı.
Hansi Flick'in ekibi bu sonuçla ligde puanını 21'e çıkararak liderliğini sürdürdü.
5. sıradaki Sevilla ise 13 puanda kaldı.
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