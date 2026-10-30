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        Haberler Spor Futbol Shakhtar Donetsk: 2 - Obolon Kyiv: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Shakhtar Donetsk: 2 - Obolon Kyiv: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, evinde Obolon Kiev'i 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Alisson'un kaydettiği gollerle kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 28'e çıkardı ve maç fazlasıyla zirveye tırmandı. Obolon Kiev ise 7 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 20:59 Güncelleme:
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        Arda Turan'lı Shakhtar, 2. yarıda açıldı!

        Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Obolon Kiev'i ağırladı.

        Arena Lviv'deki mücadelenin galibi 2-0'lık skorla Shakhtar Donetsk oldu.

        Arda Turan'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 70 ve 85. dakikalarda Alisson attı.

        Bu sonucun ardından Turuncu Siyahlılar, puanını 28'e çıkararak maç fazlasıyla zirveye tırmandı. Obolon Kiev ise haftayı 7 puanla tamamladı.

        Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'i ağırlayacak. Obolon Kiev, Livhi Bereh'i konuk edecek.

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        #arda turan
        #Shakhtar Donetsk
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