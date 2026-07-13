Shane Larkin resmen Fenerbahçe'de!

Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, Anadolu Efes'ten ayrılan Shane Larkin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada Türk pasaportu da bulunan 33 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Larkin, 12 Dev Adam ile 2025 EuroBasket'te gümüş madalya kazanan kadronun parçasıydı.

KARİYERİ

Miami Üniversitesi’nden 2013 yılında mezun olan Larkin, 2013 NBA Draftında Atlanta Hawks tarafından 1. tur 18. sıradan seçildi. Hakları Dallas Mavericks’e verilen Larkin, NBA’deki ilk sezonuna Dallas’ta adım attı. Sezonu NBDL’in Texas Legends takımında tamamlayan Larkin, 2013 yılında Atlantic Coast Konferansı’nın en iyi beşine ve en iyi savunmacı beşine adını yazdırdı. Aynı zamanda konferansta “Yılın Oyuncusu” seçildi. 2014-15 sezonunda New York Knicks, 2015-16 sezonunda ise Brooklyn Nets takımında görev yaptı.

2016-17 sezonunda ise ilk yurt dışı deneyimi için İspanya’nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımının yolunu tutan Larkin, İspanya Ligi’nin en iyi ikinci beşinde yer aldı. 2017-18 sezonunda ise NBA’e Boston Celtics formasıyla geri dönen Milli oyuncu, 2018-19 sezonunda Anadolu Efes ile sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla mücadele ettiği sekiz sezonda 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 EuroLeague, 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Kulüp başarılarının yanında bireysel alanda da ödül kazanan başarılı oyun kurucu, EuroLeague’de 25 yılın en özel isimleri arasındaki yerini alırken, 2020-21 sezonunda en iyi ikinci beşe, 2021-22 sezonunda ise en iyi beşe seçildi. Larkin, 2025 yazında A Milli Basketbol Takımımızla Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.