Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 21:05 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Ekenler Beton Sivasspor ile Esenler Erokspor 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından iki takım da puanları paylaştı ve sezona birer puanla başladı.
Sivasspor ligin 2. haftasında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Erokspor ise sahasında Sarıyer'i ağırlayacak.
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