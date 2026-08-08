Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig EMS Yapı Sivasspor Esenler Erokspor Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 21:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sivasspor'la Erokspor puanları paylaştı

        Trendyol 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Ekenler Beton Sivasspor ile Esenler Erokspor 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

        Bu sonucun ardından iki takım da puanları paylaştı ve sezona birer puanla başladı.

        Sivasspor ligin 2. haftasında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Erokspor ise sahasında Sarıyer'i ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı 3904348
        Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı 3904348
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü!
        Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Marmara ve Ege'de fırtına; 5 ilde sarı kodlu uyarı!
        Marmara ve Ege'de fırtına; 5 ilde sarı kodlu uyarı!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de
        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si anne oldu
        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si anne oldu
        "İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"
        "İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Cansever hayatını kaybetti
        Cansever hayatını kaybetti
        İki bakan Esenyurt’ta
        İki bakan Esenyurt’ta
        Tekke'den Salah açıklaması!
        Tekke'den Salah açıklaması!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek