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        Sivasspor: - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, deplasmanda konuk olduğu Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 16:14 Güncelleme:
        Boluspor Sivas'ta 3 puana uzandı!

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 yendi.

        Stat: 4 Eylül

        Hakemler: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Oğuzhan Kocaçoban

        Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Murat Paluli, Mert Çelik, Charisis, Musah Muhammed, Burak Kapacak (Dk. 80 Kerem Atakan Kesgin), Salih Kavrazlı (Dk. 46 Turan Tuzlacık), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 72 Oğuzhan Aksoy), Ethemi (Dk. 80 Ceesay), Manaj

        Boluspor: Tafas, Bartu Göçmen, Furkan Metin, Cuesta, Canberk Ömer Özdemir, Bertu Alican Özyürek (Dk. 80 Rodriguez), Muhammed Mert (Dk. 46 Tolunay Artuç), Emin Kaçmaz (Dk. 65 Nurettin Korkmaz), Muhammet Zeki Dursun, Gonzalez (Dk. 65 Ege Özkayımoğlu), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 80 Lopez)

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        Goller: Dk. 3 Mustafa Alptekin Çaylı, Dk. 11 Muhammet Zeki Dursun (Boluspor), Dk. 14 Yusuf Cihat Çelik (Ekenler Beton Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 44 Mert Çelik, Dk. 87 Musah Muhammed (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 44 Furkan Emin Kaçmaz, Dk. 58 Cuesta (Boluspor)

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        #boluspor
        #SİVASSPOR
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