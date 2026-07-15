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        Sivasspor’da İsmet Taşdemir dönemi yeniden başladı

        Sivasspor, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'in getirildiğini resmen açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 22:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sivasspor'da yeniden İsmet Taşdemir dönemi!

        Yaklaşık 40 günlük ayrılığın ardından yeniden Sivasspor’un başına geçen İsmet Taşdemir, taraflar arasında sağlanan mutabakatla teknik direktörlük görevini yeniden üstlendi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir’e hoş geldin diyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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