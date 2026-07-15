Sivasspor’da İsmet Taşdemir dönemi yeniden başladı
Sivasspor, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'in getirildiğini resmen açıkladı.
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 22:39 Güncelleme:
Yaklaşık 40 günlük ayrılığın ardından yeniden Sivasspor’un başına geçen İsmet Taşdemir, taraflar arasında sağlanan mutabakatla teknik direktörlük görevini yeniden üstlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir’e hoş geldin diyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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