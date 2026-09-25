Sofascore Sezonun Oyuncusu Ödülleri sahiplerini buldu

Çeşitli spor müsabakaları ve maç analizlerinde alanının en başarılı dijital spor platformu Sofacore, 'Sezonun Oyuncusu Ödülü' açısından şimdiye kadarki en başarılı sezonunu geride bıraktı.

Dünya futbolunun 30’dan fazla yıldız oyuncusu, Sofacore tarafından verilen ödül kupasıyla birlikte poz verdi. İlk kez Avrupa’nın en iyi beş liginden her birinin kazananı olan Lamine Yamal, Bruno Fernandes, Michael Olise, Vitinha ve Manuel Locatelli de listede yer aldı.

Sezon, 'Sofascore Awards' galasıyla sona erdi. Kate Scott ve Alessandro Del Piero’nun sunuculuğunu yaptığı gecenin yönetmenliğini ise Emmy ödüllü yapımcı Pete Radovich üstlendi.