Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı maç güvenlik gerekçesi nedeniyle kesin olarak yurt dışında oynanacak.

Beşiktaş yönetimi bu sebeple yakın olmasından dolayı, yoğun fikstürdeki seyahatleri de düşünerek Gürcistan'ın Batum kentini önermeyi düşünüyor.

Ancak son karar, yine UEFA ile yapılacak görüşmelerle verilecek. Henüz müracaat yapılmadı.

HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in haberine göre; seyirci konusunda da seçilecek ülke makamlarının kararı belirleyici olacak.

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva mücadelesinin 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanması gerekiyordu.

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