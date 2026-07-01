Beşiktaş'ta Salih Uçan ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş, 2021-22 sezonunda takıma katılan Salih Uçan ile yolların ayrıldığını açıkladı
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 13:13 Güncelleme:
Beşiktaş, 2021-22 sezonunda takıma katılan Salih Uçan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Siyah-beyazlı formayla 136 maça çıkan Salih Uçan 10 gol atarken 18 asist yaptı.
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