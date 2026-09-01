Fenerbahçe, Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı
Fenerbahçe, Diego Carlos'un sezon sonuna kadar İtalya Serie A ekibi Parma'ya kiralandığını açıkladı.
Giriş: 01 Eylül 2026 - 17:47 Güncelleme:
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti ve Diego Carlos, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı stoperin İtalya Serie A ekibi Parma'ya kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2024-2025 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Diego Carlos, bir yıllığına Parma Calcio’ya kiralanmıştır."
GEÇEN SEZON DA KİRALANDI
Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Diego Carlos, sarı-lacivertlilerde bekleneni veremedi. Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla 4 Trendyol Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev aldı.
REKLAM
33 yaşındaki savunma oyuncusu geçen sezonu bir başka İtalyan ekibi Como'da kiralık olarak geçirmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ