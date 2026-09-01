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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı

        Fenerbahçe, Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı

        Fenerbahçe, Diego Carlos'un sezon sonuna kadar İtalya Serie A ekibi Parma'ya kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 17:47 Güncelleme:
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        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

        Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti ve Diego Carlos, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı stoperin İtalya Serie A ekibi Parma'ya kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "2024-2025 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Diego Carlos, bir yıllığına Parma Calcio’ya kiralanmıştır."

        GEÇEN SEZON DA KİRALANDI

        Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Diego Carlos, sarı-lacivertlilerde bekleneni veremedi. Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla 4 Trendyol Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev aldı.

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        33 yaşındaki savunma oyuncusu geçen sezonu bir başka İtalyan ekibi Como'da kiralık olarak geçirmişti.

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        #fenerbahçe
        #Diego Carlos
        #Parma
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