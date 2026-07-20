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        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı-lacivertliler Gornik'i elemesi halinde Sturm Graz-Hearts maçının galibiyle 3. eleme turunda eşleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 13:39 Güncelleme:
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        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

        Fenerbahçe'nin, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu.

        Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna yükselmesi halinde Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibiyle play-off turuna kalmak için mücadele edecek.

        Fenerbahçe Gornik'i elemesi halinde 3. eleme turu ilk maçını 4-5 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşı ise 11 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

        Fenerbahçe her iki turu geçip play-off turuna yükselmesi halinde ise maçlarını 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos tarihlerinde oynayacak ve bu turu da geçtiği takdirde adını UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdıracak.

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