UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele 3 Kasım Salı günü 20.45'te başlayacak.

Devler Ligi'nde 3-1'lik Sporting Lizbon mağlubiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar, sahasında Barcelona'ya da 4-1 kaybetti.

3. haftada Fransa'da Lille engelini 2-1 ile aşan ve galibiyetle tanışan Galatasaray, Stuttgart karşısında zafere uzanarak puanını 6'ya yükseltmek istiyor.

Galatasaray - Stuttgart maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.

İngiliz hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

REKLAM

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Darren England oturacak. England'ın yardımcılığını ise Peter Bankes yapacak.