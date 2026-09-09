Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipte beklenen süreleri bulamayan Rodrigo Becao, Rusya Premier Lig ekibi Rodina Moskova'ya 1 yıllığına kiralandı.

🚨 Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya kiralandığını açıkladı. pic.twitter.com/UcDU1EAj62 — HT Spor (@HTSpor) September 9, 2026

MAAŞINI 3'TE 1'İNİ RUS EKİBİ ÖDEYECEK

Championat'ın haberine göre; Rodina, sarı-lacivertliler ile yaptığı anlaşma kapsamında Becao'nun yıllık 1.8 milyon euroluk maaşının 3'te 1'ini karşılayacak.

Rus kulübü, Brezilyalı oyuncunun maaşının yıllık 600 bin euroluk bölümünü ödeyecek.

Fenerbahçe formasını 38 maçta giyen 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, 2 gol ve 1 asiste imza attı.

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Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'ya kiralanan Becao'nun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.