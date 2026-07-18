Trabzonspor, yeni transferini KAP'a bildirdi!
Trabzonspor, Cenk Özkaçar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Trabzonspor, Cenk Özkaçar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Bordo-mavililer'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride, oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro maaş ödeneceği belirtildi.
Öte yandan Karadeniz ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için eski kulübüne 6 taksit halinde 1.75 milyon Euro bonservis ödeneceğini bildirdi.
İşte yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029/2030 futbol sezonunda 1.350.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
Cenk Özkacar kimdir?
Doğum tarihi/Yaş: 6 Ekim 2000 (25)
Doğum yeri: İzmir / Türkiye
Boy: 1,90 m
Uyruk: Türkiye
Baş mevki: Stoper
Yan mevki: Sol Bek
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 4 milyon €
Transfer geçmişi: Altay SK > Lyon > OH Leuven > Valencia > Valladolid > Köln