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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, yeni transferini KAP'a bildirdi!

        Trabzonspor, yeni transferini KAP'a bildirdi!

        Trabzonspor, Cenk Özkaçar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 13:16 Güncelleme:
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        Yeni transfer KAP'a bildirdi

        Trabzonspor, Cenk Özkaçar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

        Bordo-mavililer'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride, oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro maaş ödeneceği belirtildi.

        Öte yandan Karadeniz ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için eski kulübüne 6 taksit halinde 1.75 milyon Euro bonservis ödeneceğini bildirdi.

        İşte yapılan açıklama:

        "Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029/2030 futbol sezonunda 1.350.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,5'i oranında ödeme yapılacaktır.

        Kamuoyuna duyurulur.

        Saygılarımızla."

        Cenk Özkacar kimdir?

        Doğum tarihi/Yaş: 6 Ekim 2000 (25)

        Doğum yeri: İzmir / Türkiye

        Boy: 1,90 m

        Uyruk: Türkiye

        Baş mevki: Stoper

        Yan mevki: Sol Bek

        Ayak: Sol ayak

        Güncel piyasa değeri: 4 milyon €

        Transfer geçmişi: Altay SK > Lyon > OH Leuven > Valencia > Valladolid > Köln

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