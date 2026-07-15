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        Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajları

        Spor federasyonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajları

        Federasyonların paylaşımlarında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde milletin ortaya koyduğu mücadele ile demokrasiye sahip çıkma kararlılığının gelecek nesillere aktarılmasının önemi ifade edildi.

        Türkiye Boks Federasyonu mesajında, "15 Temmuz gecesi, vatanına ve geleceğine pranga vurulmasına izin vermeyen asil milletimiz; sarsılmaz iradesi ve eşsiz cesaretiyle karanlığı aydınlığa kavuşturmuş, şanlı tarihine yeni bir zafer eklemiştir." ifadelerine yer verirken, milletin gösterdiği cesaret, kararlılık ve dayanışma ruhunun daima yaşatılacağı vurgulandı.

        Türkiye Tekvando Federasyonu da paylaşımında, "Milletimizin sarsılmaz bir iradeyle yazdığı 15 Temmuz destanının 10. yıl dönümünde, demokrasiye ve bağımsızlığımıza olan inancımızı ilk günkü gibi diri tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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        Türkiye Judo Federasyonu ise "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılında, ülkemizin bağımsızlığına, demokrasisine ve millî iradeye sahip çıkmak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milletimizin gösterdiği eşsiz cesaret, fedakarlık ve birlik ruhu, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalarımızdaki yerini korumaya devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi ortaya konulan demokrasi mücadelesi ve vatan sevgisi, gelecek nesillere aktarılacak güçlü bir miras olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Yüzme Federasyonu da mesajında, "Milletimizin birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle yazdığı bu destan; demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milli irademize sahip çıkmanın en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalarımızdaki yerini korumaktadır." görüşünü paylaştı.

        Türkiye Hentbol Federasyonu ise, "15 Temmuz'da tanklara göğsünü siper eden, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü canı pahasına savunan kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; fedakarlıklarıyla milletimizin hafızasında daima yaşayacak tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." mesajını yayımladı.

        Türkiye Voleybol, Hokey, Karate, Golf, Cimnastik, Yelken, Atıcılık, Modern Pentatlon, Kürek, Otomobil Sporları, Satranç, Bilardo, Ragbi, Eskrim, Kick Boks, Görme Engelliler, Bedensel Engelliler, Özel Sporcular, Herkes İçin Spor, Briç ve diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andı.

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